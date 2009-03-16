Ющенко отнял у главы Верховного суда право впервые назначать судей

Материалы о назначении на должность профессионального судьи впервые отныне будет рассматривать Высший совет юстиции вместо председателя Верховного Суда Украины или председателя высшего специализированного суда.

Об этом идет речь в Указе Президента № 158/2009 “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 30 июня 2004 года № 697”, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Также, в соответствии с предыдущей редакцией указа, председатель Верховного Суда Украины, председатель высшего специализированного суда рассматривает материалы, и по результатам рассмотрения, не позже 10 дней вносит представление о назначении на должность судьи в Высший совет юстиции. Своим сегодняшним указом глава государства этот пункт исключил.

Кроме этого, пункт указа “При наличии обстоятельств, препятствующих назначению лица на должность профессионального судьи, материалы относительно него возвращаются в Высший совет юстиции” изменен на: “В случае отклонения Президентом Украины представления Высшего совета юстиции о назначении гражданина Украины на должность судьи впервые материалы относительно назначения возвращаются в Высший совет юстиции”.