Доллар на межбанке сконцентрировался и попытался подпрыгнуть

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0850/8,1850, к 12:00 спрэд максимально сузился - 8,1150/8,1450. К закрытию ценовые уровни поднялись до 8,1250/8,1650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:50 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2300/0,2350, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2320/0,2340. К закрытию торгов цены снизились до 0,2315/0,2335. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,6800 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2969/1,2971, а к 15:00 выросли до 1,3034/36. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4830/10,6190, к 12:00 цены установились на уровне 10,5245/10,5695. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 10,5980/10,6460.