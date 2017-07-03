Во двор Верховной Рады стянули военную бронетехнику

Во двор Верховной Рады рано утром 3 июля завезли бронетехнику.

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Об этом сообщил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой на странице в Facebook.

"Во двор Верховной Рады Украины только что заехала бронетехника. 07.10 утра, 3 июля 2017 года. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой то "сюрприз"?", - подписал фотографии Ницой.

Отметим, что с 3 июля Регламентный комитет Верховной Рады будет рассматривать прокурорские представления на лишение неприкосновенности депутатов Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Олеся Довгого, Максима Полякова и Михаила Добкина.

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