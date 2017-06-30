Во Львове подорожает входной билет на Лычаковское кладбище
17:13, 30 июня 2017Общество
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Во Львове увеличат стоимость входного билета и еще целого ряда услуг.
Также подорожает еще ряд услуг \ Экскурсионная агентство "Эмоции"
Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, такие нововведения сегодня принял исполнительный комитет. В частности речь идет о повышении цен на предоставление исторической информации для группы до 10 человек, теперь эта услуга будет стоить 130 грн, а для группы более 10 человек - 200 грн.
Теперь входной билет для взрослых будет стоить 30 грн, а для студентов и школьников - 20 грн.
Экскурсия с аудио-, видеотехники, на электромобиле (где 1-5 посадочных мест) будет стоить 250 грн.
По словам директора Лычаковского кладбища Михаила Нагая, эти нововведения вступят в силу 1 сентября.
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