Во Львове подорожает входной билет на Лычаковское кладбище

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, такие нововведения сегодня принял исполнительный комитет. В частности речь идет о повышении цен на предоставление исторической информации для группы до 10 человек, теперь эта услуга будет стоить 130 грн, а для группы более 10 человек - 200 грн.

Теперь входной билет для взрослых будет стоить 30 грн, а для студентов и школьников - 20 грн.

Экскурсия с аудио-, видеотехники, на электромобиле (где 1-5 посадочных мест) будет стоить 250 грн.

По словам директора Лычаковского кладбища Михаила Нагая, эти нововведения вступят в силу 1 сентября.