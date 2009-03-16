Кому и сколько должен Нафтогаз

Кредитная задолженность НАК «Нафтогаз Украины» превысила 34,5 миллиарда гривен. Две трети этой суммы монополист должен вернуть уже до конца 2009 года, пишет «Дело ».

В распоряжение издания попали документы, содержащие информацию о текущих финансовых обязательствах НАК «Нафтогаз Украины». Эти данные менеджмент компании предоставил правительству в рамках подготовки финплана «Нафтогаза» на 2009 год.

Согласно полученной информации, в 2009 году у крупнейшей госкомпании истекает срок возвращения кредитов на сумму свыше 25 миллиардов гривен. Еще четыре миллиарда гривен компания заплатит банкам в качестве процентов. Общий объем заимствований на начало текущего года превысил 34,5 миллиарда. При этом ряд кредитов были предоставлены компании под залог газа в подземных газохранилищах.

Крупнейшим кредитором «Нафтогаза» на текущий момент выступает государственный Ощадбанк. Газовики одолжили у этого финучреждения более 18 миллиардов гривен в конце прошлого года, чтобы в экстренном порядке погасить долг за российский газ.

География поиска денег «Нафтогазом» не ограничивается Украиной. Из 12 финансовых учреждений, которые давали взаймы украинской госкомпании на протяжении 2004-2008 годов, — семь иностранных банков. Их займы сегодня наиболее проблематичны для «Нафтогаза», поскольку предоставлялись в долларовом эквиваленте, курс которого значительно вырос. Из общего долга в 34,5 миллиарда гривен доля кредитов в иностранной валюте превышает 40%.

На финансовую дисциплину «Нафтогаза» банки-кредиторы пока не жалуются. Представители финучреждений, работающих с «Нафтогазом», уверяют, что по счетам он платит вовремя. «Задержек с выплатой процентов («Нафтогазом») — нет, и я никакой опасности не вижу», — сообщил изданию член набсовета государственного Укрэксимбанка Виктор Тополов. Экспортно-импортному банку газовая компания должна свыше 800 миллионов гривен.

Причины для волнений могут быть у другого государственного финучреждения — Ощадбанка. Срок возвращения 18 миллиардов гривен, которые были одолжены НАКу в прошлом году, наступит уже до конца декабря. Однако в финансовом плане «Нафтогаза» на 2009 год запланировано изменение графика погашения кредитов Ощадбанка. Это означает, что деньги финансовому учреждению в этом году могут не вернуть. Председатель правления Анатолий Гулей в комментарии «Делу» не стал прогнозировать вероятность возвращения долгов «Нафтогазом Украины» до конца декабря. «Вам нужно звонить экстрасенсу, который хорошо гадает на политической гуще, — сказал он. — Я смотрю на те цифры, которые у меня есть сегодня». При этом банкир подтверждает, что пока НАК платит исправно, и претензий к нему нет.

Директор по корпоративному бизнесу Альфа-Банка (Украина) Евгений Березовский также не сомневается в платежеспособности крупнейшей энергетической компании страны. «НАК «Нафтогаз Украины» на протяжении многих лет является крупным клиентом банка. Компания всегда в срок выполняет свои обязательства перед нами», — констатирует он.

Спокойствие кредиторов за платежеспособность «Нафтогаза» вселяет веру газовой монополии в собственные силы. На международной конференции в Брюсселе, которая состоится 23 марта, представители Кабмина поднимут вопрос о новом займе в размере 2,3 миллиарда евро. Эти деньги, по словам министра топлива и энергетики Юрия Продана, необходимы на модернизацию газотранспортной системы Украины.

В то же время на прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service внесло «Нафтогаз» в список компаний, корпоративный рейтинг которых в ближайшее время может быть понижен. Аналитики агентства полагают, что зависимость НАКа от государственной поддержки в ближайшее время может только увеличиться. В то же время ухудшающаяся экономическая и политическая ситуация может затруднить способность правительства Украины оказать компании своевременную помощь.

Стоит отметить, что более миллиарда гривен кредитных средств в минувшем году были предоставлены НАКу под обеспечение газом, закачанным в подземные газовые хранилища. Зампред «Нафтогаза» по финансовым вопросам Юрий Колбушкин, сославшись на коммерческую тайну, отказался сообщить точный объем газа, который выступает обеспечением кредитов газовой компании. Но учитывая прошлогоднюю стоимость газа (179,5 доллара за тысячу кубометров), а также курс национальной валюты, можно предположить, что эта цифра может достигать 1,5 миллиарда кубометров газа, отмечает газета.