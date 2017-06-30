Оккупанты провели обыск в крымскотатарском детском центре в Крыму

В детский культурный центр в оккупированном Россией Крыму пришла прокуратура.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Срочно! Прямо сейчас в детский центр Elif нагрянула прокуратура! Коллеги, подключайтесь. Не дадим закрыть крымскотатарский центр», - написал он.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на правозащитников, которые поддерживают связь с работниками центра, центр Elif в Джанкое проверили «на предмет соблюдения законодательства» по указанию российской прокуратуры аннексированного Крыма.

По информации правозащитников, проверку проводили представители подконтрольной России крымской прокуратуры, Роспотребнадзора, отдела образования подконтрольной Кремлю местной администрации и полиции. При этом силовики не предъявили никаких претензий сотрудникам центра и после проверки документов ушли.

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Российская правозащитница, координатор Полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова сообщала, что 16 февраля в детский центр Elif в Джанкое приходили представители прокуратуры с требованием предоставить документы в рамках «рассмотрения обращения граждан».

До этого 27 января силовики изъяли в Elif детскую литературу на крымскотатарском и турецком языках.

Крымскотатарский детский центр Elif начал работу в октябре 2015 года и зарегистрирован по российскому законодательству. В нем воспитывается около 20 детей в возрасте от 2 до 6 лет.