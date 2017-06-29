До 10 июля руководители профессионально-технических учебных заведений Житомирщины должны предоставить свои предложения по оптимизации и объединения - ОГА

До 10 июля этого года руководители профессионально-технических учебных заведений Житомирщины должны предоставить в ОГА свои предложения по оптимизации и объединению, сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации

Такое решение приняли сегодня, 29 июня, в управлении образования и науки ОГА во время встречи с руководством профессионально-технических учебных заведений.

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«Профессионально-техническое образование вы знаете лучше нас всех. Поэтому от вас зависит, как оно будет развиваться. Подумайте, пообщайтесь между собой, кому с кем лучше будет объединиться, чтобы это дало положительные результаты. Мы должны и сохранить годами приобретенную базу, и развить ее, чтобы после реформы среднего образования детям было где качественно получать профессию», - подчеркнула начальник управления образования и науки Житомирской облгосадминистрации Лариса Шевчук.

Участники совещания также обсудили насущные вопросы профессионально-технического образования области, в частности, вопросы инвентаризации, выплаты заработной платы, выпуску учащихся, подготовке к новому учебному году.

Ранее стало известно, что в Житомире появится региональный супер-современный ЦПАУ.