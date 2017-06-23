В Житомире появится региональный супер-современный ЦПАУ

В Житомире появится региональный супер-современный Центр предоставления админуслуг.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич во время Координационной встречи «Реформа местного самоуправления и децентрализация власти в Украине: успехи и перспективы» в Киеве, сообщает пресс-служба ОГА.

«Поскольку ЦНАПи работают у нас в каждом районе и городе, показывая свою эффективность, а в областном центре очень высокую посещаемость, мы решили построить новый региональный супер-современный ЦПАУ, где все должно быть на уровне и который должен стать лучшим в Украине. Начать работы по строительству ЦПАУ мы планируем уже в этом году, предусмотрев финансирования – 21 млн грн из государственного, областного и местного бюджетов. В идеале – построим за 2 года», – сказал Гундич.

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Также он добавил, что это будет учреждение нового образца, с мощными фронт-офисом, в котором будут работать 70 человек и бэк-офисом, где будет работать 80 человек. Учреждение будет оказывать весь спектр административных услуг, в том числе услуги пенсионного фонда, сервисного центра, миграционной службы, управления юстиции, центра занятости, фискальной службы, национальной полиции и др.

«Главное преимущество такого регионального ЦПАУ – создание на его базе нового культурного пространства. Здесь можно будет не только подать документы или получить справки без очереди, но и попить кофе, почитать новости в Free Wifi-зоне, оставить детей поиграть в детской комнате. Здание предусматривает создание многофункционального пространства с рабочими зонами и зонами отдыха. Ожидаем, что количество предоставленных административных услуг возрастет как минимум в 3 раза», – добавил председатель ОГА.