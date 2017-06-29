Скорректировала свою предыдущую версию: вдова Вороненкова указала на круг заказчиков его убийства

Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова заказали российские криминальные авторитеты, которым покровительствует ФСБ, считает вдова убитого Мария Максакова.

По ее мнению, они могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства, передает "Дождь".

Максакова сказала, что не считает убийство политическим, мол, Путину оно не нужно было. Кроме того, она скорректировала свою версию произошедшего.

"След идет к российским криминальным авторитетам, которые "крышуются" вот теми самыми людьми, о которых я говорю", - утверждает Максакова. Но она не стала называть их имен.

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По ее мнению, именно эти криминальные авторитеты вышли на банду киллеров, которые сами входили в большую группировку обнальщиков в Днепропетровске, имеющую свои связи с Москвой.

Сейчас в деле об убийства Вороненкова, расследуемом в Киеве, фигурируют три человека. Среди них Павел Паршов, который, по данным МВД, стрелял в Вороненкова. Он умер в реанимации от полученных при стрельбе с охранником Вороненкова травм. Другой фигурант — Ярослав Левенец, близкий друг Паршова. Он пропал сразу же после преступления и объявлен в розыск. Еще один человек — водитель Ярослав Тарасенко, который, как считают следователи, подвез киллера к месту преступления. Его задержали в июне, он единственный из подозреваемых в убийстве находится под стражей.

Левенец и Паршов уже оказывались в поле зрения правоохранительных органов — их фамилии есть в большом деле Конвертационного центра в Днепропетровске. В 2012 году местные следователи обнаружили 73 компании-прачечные, через которых обналичивались деньги, следует из постановления Индустриального суда Днепропетровска. В этот список попали и четыре компании, директорами которых были Левенец и Паршов — фирмы "Колос-97", "Глобус", "Фирма Парол" и "Вера – 06".

Журналистам удалось пообщаться с одним из фиктивных директоров в Днепропетровске, входящих в эту группировку. Сергей Чайка, номинальный управленец двадцати фирм, рассказал, что зимой 2014 года его и других зиц-директоров руководители "банды обнальщиков" пытались укрыть в Москве, когда у них начались проблемы с правоохранительными органами в Днепропетровске. По его словам, всей операцией руководил куратор обнальщиков Василий Геращенко, который имел свои контакты с московскими бизнесменами. "Нас отправили на (московские, - УНИАН.) стройки. Меня на одну, Паршову - на другую", - рассказал Чайка.

Кроме того, знамые Левенца и Паршова опровергают версию о том, что в Москве их завербовали спецслужбы, поскольку у них была ярко выраженная антироссийская позиция.

Знакомые Вороненкова в Москве также отдают приоритет версии об убийстве из-за криминальных разборок. Источник "Дождя", близкий к окружению Максаковой, утверждает, что Вороненков и сам занимался обналом. Когда он уехал в Украину, за ним остались крупные долги перед российскими знакомыми. Другой собеседник, близкий к руководству ФСБ, подтверждает, что перед отъездом Вороненков занял большие суммы денег. "Он ходил по всем и собирал по 50 тысяч долларов", - говорит источник.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Позже в СБУ заявили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом ФСБ РФ.