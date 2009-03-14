Танковый завод на одних танках не проживет

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (г. Харьков) должен ориентироваться на пользующуюся спросом военную продукцию, а не просить подачки у государства.

Такое мнение выразил на пресс-конференции в Харькове экс-министр обороны Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что дважды был свидетелем обещаний руководителей государства предоставить заводу заказы на сумму миллиард гривен. Однако, по мнению экс-министра, этого нельзя делать.

«Если у нас есть миллиард гривен, давайте используем их более эффективно для нашей страны и для наших вооруженных сил», - отметил он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, в армии не хватает сейчас очень многого: необходимо беспокоиться о боеспособности самолетов и комплексов ПВО, которые стоят на круглосуточном боевом дежурстве, средств на спецназ, системы связи управления войсками и т.д.

«Система связи в армии сейчас хуже, чем на «гражданке», - она аналоговая, а не цифровая. Хотя всегда армия шла впереди», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Танки же в перечне приоритетов украинской армии не попадают в первую десятку, подчеркнул экс-министр обороны. «Но это не значит, что нужно прекратить разработку, совершенствование», - добавил он.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, причина бедственного положения завода – в нерациональном расходовании средств.

«Были заказы стоимостью в 600 миллионов. Сколько из этих миллионов – я имею в виду пакистанский контракт – пошли на совершенствование технологий, на выход с новой техникой на новые рынки? Проели – и все», - заявил депутат.

По его словам, заводу нужно ориентироваться не только на гусеничную, а и на колесную технику, которая пользуется большим спросом.

«В течение года новых танков продают всего десятки во всем мире, а вот БТРов – сотни тысяч», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 марта по инициативе Харьковской облгосадминистрации Кабинет министров выделил государственному предприятию «Завода им. Малышева» 92 млн. грн.

Эти средства назначены на выплату задолженности по заработной плате работникам завода и уплаты взносов в Пенсионный фонд.