ГПУ разыскивает очевидцев теракта, в результате которого погиб полковник Шаповал

Главная военная прокуратура просит всех очевидцев теракта, в результате которого накануне погиб офицер Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал, безотлагательно обращаться к старшему следственной группы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

«Главной военной прокуратурой расследуется террористический акт, в результате которого погиб офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины... Сейчас продолжаются процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного преступления и совершивших его лиц... Всех очевидцев данного теракта, лиц, которым известны какие-либо обстоятельства преступления и событий, которые ему предшествовали, а также водителей, на автомобильных видеорегистраторах которых зафиксировано происшествие и обстановка до и после него, Главная военная прокуратура проси безотлагательно обращаться к старшему следственной группы (тел. 097-297-33-70)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 27 июня в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.

Позже в МВД сообщили, что при взрыве автомобиля в Киеве погиб военнослужащий, а происшествие квалифицировано как теракт.

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В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва автомобиля в столице погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.

Позже заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Шаповал был командиром первой группы спецназа, который освобождал Донецкий аэропорт в 2014 году.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, этот террористический акт был совершен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника Александра Хараберюша в марте 2017 года.

«Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб», - подчеркнул секретарь СНБО.