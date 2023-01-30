Верховный суд Нидерландов подтвердил решение первой инстанции о банкротстве онлайн-компании

Из-за невыплат выигрышей игрокам Верховный суд Нидерландов признал банкротом скандально известного российского букмекера 1xBet.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщило издание Curaçao Chronicle.

В суд на 1xBet подал Фонд защиты интересов жертв онлайн-игр, заявивший, что российский букмекер не выплатил как минимум 18-ти обманутым игрокам их выигрыши на сумму около 1 млн евро. Также свои претензии на более 1 млн евро к 1xBet выдвинули и налоговые органы.

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Заочно 1xBet был признан банкротом судом первой инстанции Нидерландов еще в 2021 году, однако россияне подали апелляцию на данное решение. Дело в итоге дошло до Верховного суда Нидерландов в Гааге, который подтвердил решение первой инстанции о банкротстве онлайн-компании по ставкам на спорт без изменений.

"Большое количество азартных игроков были обмануты, играя онлайн на сайте 1XCorp, им не платили… Для объявления банкротства необходимо, чтобы должник, 1xCorp, перестал платить, то есть не выплачивал свои долги. И для объявления его банкротом, по мнению Верховного суда, достаточно, чтобы он не оплатил подлежащее оплате требование", — поясняет Curaçao Chronicle.

Другое западное киберспортивное издание Esports.gg добавляет, что букмекерская контора 1xBet уже давно заслужила дурную славу в Европе из-за невыплаты выигрышей, плохого обслуживания, медленного вывода средств и вовсе обвинений в мошенничестве. На игровых форумах пользователи регулярно сообщают о том, что 1xBet не выплачивает им выигрыши.

"Я связался с их службой поддержки и предоставил им выписку со счета, но они перестали отвечать, как только я отправил выписку со счета. Никакого ответа с их стороны". Другой пользователь подробно рассказывает, что 1xBet — это "большая афера", умоляя остальных: "Ребята, не попадайтесь в эту ловушку!", — приводит примеры отзывов игроков о российском букмекере Esports.gg.

Признание 1xBet банкротом Верховным судом Нидерландов — страны, в которой россий-ский букмекер получил свою игорную лицензию Кюрасао, вероятно, приведет к потере 1xBet этой лицензии. Примечательно, что Curaçao Chronicle уже сегодня указывает, что лицензия Curacao, которой владеет 1xBet, является незаконной и нерегулируемой.

Как известно, российский букмекер 1xBet весной 2022 года, в разгар полномасштабной войны РФ против Украины, получил две лицензии на работу в Украине, которые впоследствии в сентябре того же года были аннулированы под давлением СМИ и общественности. Украинские СМИ в своих расследованиях отмечали, что российский букмекер пытался выйти на украинский рынок с целью сбора персональных данных граждан Украины в пользу российских спецслужб, под прикрытием которых букмекер продолжает работать в РФ. Учитывая то, что в других странах букмекер не выплачивает выигрыши и обманывает игроков, получая лишь негативные отзывы, что не похоже на хорошую бизнес-стратегию, данная версия выглядит правдоподобно.