В Житомире в Доме культуры состоялся творческий марафон «Украинские Мальвы», сообщает пресс-служба горсовета.

Как отмечается в сообщении, «Украинские Мальвы» - художественный марафон, цель которого - "объединить поколения, прошлое и современное, создать единую территорию для творчества, красоты и реализации мечты".

Марафон состоялся при содействии управления культуры Житомирского городского совета и департамента труда и социальной защиты населения совета.

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"Мероприятие стало настоящим праздником для людей почтенного возраста, где они могли показать свои таланты пения и танца, пообщаться, просто улыбнуться и отдохнуть. Дети подарили им символические мальвы и представили свои художественные умения",- говорится

Эстафету марафона «Украинские мальвы» от Житомира было передано Виннице.

Как известно, в Житомире по случаю годовщины Конституции состоится совместное исполнение гимна Украины.