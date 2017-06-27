25% владельцев биометрических паспортов уже съездили по безвизу в ЕС (инфографика)
16:31, 27 июня 2017Общество
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С 11 до 23 июня по биометрическим паспортам в ЕС выехали свыше 156 тысяч украинцев.
Больше всего по регионам биометрических паспортов выдано в Киеве - 42,3 тысячи.
Как свидетельствуют данные аналитической группы Corestone Corp, миграционная служба с начала 2016 года оформила 620 тысяч биометрических паспортов, лидерами по выдаче в абсолютном измерении являются Киев и Львовская область.
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По данным МВД Украины, за 13 дней безвиза в страны ЕС выехали более 741 тысяч украинских граждан.
В частности, по биометрическим паспортам выехали почти 157 тысяч человек, следовательно 25% владельцев биометрических паспортов уже воспользовались преимуществами безвизового режима.
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