25% владельцев биометрических паспортов уже съездили по безвизу в ЕС (инфографика)

Больше всего по регионам биометрических паспортов выдано в Киеве - 42,3 тысячи.

Как свидетельствуют данные аналитической группы Corestone Corp, миграционная служба с начала 2016 года оформила 620 тысяч биометрических паспортов, лидерами по выдаче в абсолютном измерении являются Киев и Львовская область.

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По данным МВД Украины, за 13 дней безвиза в страны ЕС выехали более 741 тысяч украинских граждан.

В частности, по биометрическим паспортам выехали почти 157 тысяч человек, следовательно 25% владельцев биометрических паспортов уже воспользовались преимуществами безвизового режима.