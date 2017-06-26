"А що там у хохлов": на российском радио запустят передачу на украинском языке

На радиостанции "Эхо Москвы" появится новая передача на украинском языке. Об этом в эфире передачи "Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева" заявил ведущий Алексей Соломин, передает РБК.

Передача под названием "А що там у хохлов" будет выходить по средам в 16:35 и длиться полчаса. Ведущие — Матвей Ганапольский, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин.

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"Мы призываем звонить туда наших слушателей и тоже с нами говорить на украинском языке и звонить в том числе самих украинцев", — сказал Соломин.

Соломин в эфире рассказал, что он и Нарышкин уже учат украинский язык. "Но ты знаешь, что ровно в среду в <...> 17:00 "Эхо" будет закрыто", — пошутил Ганапольский.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что новая передача на украинском языке "направлена на восстановление прямых связей между жителями Украины и России".

"Тематика передачи — что происходит в Украине, [планируется] узнавать от жителей Украины из разных городов на украинском языке в прямом эфире", — пояснил Венедиктов.

По словам Венедиктова, рабочее название передачи "Що там у них". На вопрос, будут ли граждане Украины принимать участие в передаче, главный редактор "Эха Москвы" ответил, что "год назад в ночном эфире уже был такой опыт и звонили со всей Украины".

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года журналист Матвей Ганапольский получил гражданство Украины.