Военный получил 9 лет заключения за содействие террористам "ДНР"

Дзержинский городской суд Донецкой области приговорил к 9 годам лишения свободы и.о. командира взвода снайперов одной из воинских частей ВСУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, военнослужащий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.14, ч.3 ст.408, ч.1 ст.14 и ст.408 Уголовного кодекса Украины.

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Военная прокуратура Донецкого гарнизона сил антитеррористической операции доказала, что старшина в марте 2016 года, находясь в городе Дзержинск Донецкой области, с целью причинения вреда обороноспособности Украины, способствовал террористической организации «ДНР». В частности, осужденный неоднократно по телефону связывался, а также встречался с боевиком с позывным «Ветер» с перспективой его перехода на сторону преступников, передавал последнему информацию о силах и средствах, местонахождении военных подразделений Вооруженных Сил Украины для корректировки артиллерийского огня по позициям сил АТО. В довершение, умышленно, по просьбе террориста с позывным «Ветер» он передал на временно неподконтрольную территорию Украины свой собственный тепловизор.

«Суд учел все обстоятельства и приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы с лишением воинского звания», - подытожили в ГПУ.