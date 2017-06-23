В КГГА объяснили преимущества выбранного проекта реконструкции Шулявского моста

Проект реконструкции Шулявского моста наконец утвержден. Об этом заместитель главы Киевской администрации Александр Спасибко заявил в интервью газете «Сегодня», которое было опубликовано 22 июня. Чиновник подчеркнул, что проект реконструкции транспортной развязки эксперты — члены Градостроительного совета выбрали единогласно. Основные его преимущества такие: срок строительных работ первой очереди займет всего один год, проспект Победы полностью перекрываться не будет, стоимость реализации наименьшая из всех предложенных проектировщиками вариантов.

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«По предварительным оценкам, вариант, который одобрили специалисты градостроительного совета, будет стоить 400 миллионов гривен. Немалые деньги, но это средства, приемлемые для города. Остальные варианты были значительно дороже: до 1,5 миллиарда гривен. Разница в миллиард – это до 10 детских садиков или 5 школ», — говорит в интервью Александр Спасибко.

По его словам, в условиях ограниченного финансирования руководство города обязано сбалансировано и максимально эффективно распределять средства, чтобы «иметь возможность работать в нескольких направлениях и в первую очередь на благо киевлян».

«Проект развязки, который единогласно выбран и рекомендован членами секции градсовета, рассчитан на 1 год реализации. Другие проекты предусматривают около 3 лет на строительство развязки. Вы представляете, если на проспекте Победы в течение 3 лет будут вестись строительные работы? Для команды Виталия Кличко комфорт и безопасность киевлян в приоритете», — продолжает заместитель главы Киевской администрации.

Реконструкция предусматривает расширение моста с пяти до восьми полос с достройкой съездов-заездов со стороны цеха завода «Большевик». Что касается альтернативного проекта инженера Виктора Петрука, который активно обсуждается в социальных сетях, то его целесообразность чиновник прокомментировал так.

«Этот проект рассматривали на секции градостроительного совета. Чтобы развеять все сомнения, нужно уточнить несколько моментов: этот вариант не соответствует Закону Украины «О дорожном движении», и ПДД Украины запрещает или не предусматривает левоповоротное движение по кругу. Более того, в проекте абсолютно не учтена ситуация с коммуникациями. В случае реализации этого варианта, если бы даже были изменены правила дорожного движения, практически некуда перекладывать сети. Автором не предложено, как коммуникации перекладывать в данной ситуации. И самое интересное, что такой развязки нет нигде в мире. Это своего рода эксперимент, и будет ли он положительным или отрицательным, сложно предугадать», — считает Александр Спасибко.

Также важно, что проект Виктора Петрука рассчитан на 3 года работ и его стоимость – 1,5 миллиарда гривен. Таким образом, он более длительный и дорогой, чем утвержденный проект.