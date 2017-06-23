Важно рассчитывать на собственные идеи: украинские лауреаты "Каннских львов" раскрыли рецепт успеха

Победители признаются, что их победа заслуженная и тяжелая. Из-за сжатых сроков члены команды, а это не менее 100 человек, спали по 2 часа в сутки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Поздравляю Украину, что мы таки одержали эту победу. Очень важно просто не останавливаться. Также важно просто рассчитывать на собственные идеи", - рассказал соучредитель Украинского кризисного медиацентра Геннадий Курочка.

Как ранее сообщал УНИАН, украинский проект "Бабий Яр" получил бронзовую статуэтку за лучшее звуковое сопровождение на международном фестивале рекламы "Каннские Львы 2017".

Награду получил Украинский кризисный медиацентр за поминание трагедии в Бабьем Яре в 1941 году, где за два дня, 28 и 29 сентября, были убиты около 34 000 человек.

Музыку к спектаклю написал украинский композитор Святослав Лунев. Для перформанса установили инсталляцию из труб, через которые проходил ветер, создавая специфические звуки. Они должны были олицетворять голоса душ жертв Бабьего Яра.

Исполнителями стали украинские дети: трое скрипачей и вокалисты - участники шоу "Голос. Дети" - Анастасия Багинская из команды Потапа и подопечный Тины Кароль Александр Подолян.

"Каннские львы" – это конкурс с более чем полувековой историей. Его еще называют "Оскаром" для рекламистов и маркетологов. Украину впервые отметили наградой такого уровня на этом фестивале.