Украина получила награду на престижном международном фестивале "Каннские львы"

Украинский проект "Бабий Яр" получил бронзовую статуэтку за лучшее звуковое сопровождение на международном фестивале рекламы "Каннские Львы 2017", говорится в сюжете ТСН.

Награду получил Украинский кризисный медиацентр за чествование трагедии в Бабьем Яре 1941 года, где за два дня, 28 и 29 сентября, были убиты около 34 тысяч человек.

Читайте такжеФильм об украинских учениках прифронтового села получил гран-при Берлинале (видео)

Музыку к спектаклю написал украинский композитор Святослав Лунев. Для перформанса установили инсталляцию из труб, через которые проходил ветер, создавая специфические звуки. Они должны были олицетворять голоса душ жертв Бабьего Яра.

Исполнителями стали украинские дети: трое скрипачей и вокалисты - участники шоу "Голос. Дети" - Анастасия Багинская из команды Потапа и подопечный Тины Кароль Александр Подолян.

"Каннские львы" – это конкурс с более чем полувековой историей. Его еще называют "Оскаром" для рекламистов и маркетологов. Украину впервые отметили наградой такого уровня на этом фестивале.

В то же время Гран-при на фестивале "Каннские львы 2017" получил социальный проект "Познакомьтесь с Грэмом". Грэм – это манекен человека, разработанный австралийскими властями и компанией Clemenger BBDO, чтобы привлечь внимание к последствиям автомобильных аварий. После выпуска ролика Грэм стал мемом – первым, который получил приз "Каннских львов".