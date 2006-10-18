Почему Киев не включает отопление

Первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что киевские квартиры не отапливаются из-за отсутствия газа, который городу до сих пор официально не дали, несмотря на отсутствие задолженности.

Как сообщает “5 канал”, А.ГОЛУБЧЕНКО заверил, что у города нет долгов перед «Нафтогазом Украины», более того, Киев сделал предоплату на 28 миллионов гривен. В бюджете достаточно денег на газ на всю зиму. Однако голубого топлива официально городу до сих пор не давали. Руководство столицы не исключает, что его просто нет.

Медучреждения и образовательные заведения отапливаются за счет газа нелегального. Так сказать, «по звонку», - говорит А.ГОЛУБЧЕНКО. И даже первоочередные объекты подключены не стопроцентно.

До сих пор мерзнут шесть лечебных учреждений, 45 школ и 10 детсадов. В основном из-за собственной нерадивости – не подали своевременно заявки. Некоторые детсады не подключили, потому что к ним отопление поступает через жилые дома.

Первый лимит газа столице обещают сегодня вечером, со своей стороны городские власти обещают согреть всех киевлян уже к следующей субботе, отмечает телеканал. По утверждению чиновников, температура батарей в столичных квартирах будет даже выше, чем в прошлом году, в среднем на десять градусов на входе.