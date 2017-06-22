Сейм Польши ввел новые правила трудоустройства для украинцев

Сейм Польши принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, сообщает Польское радио. Изменениями предусмотрено введение оплаты (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении нанять на работу иностранца.

Читайте такжеВ Польше о статусе беженца попросили 5 тысяч украинцев с 2014 года - СМИ Предложенные в законе решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше. Речь идет о гражданах Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда.

Согласно изменениям в закон, кроме разрешений на работу, которые выдает воевода на период до трех лет, введено разрешение на сезонную работу, которое будет выдавать староста (на период восьми месяцев в течение календарного года).

Предлагаемые положения предусматривают создание реестра труда иностранцев, который будет содержать информацию о классических разрешениях на работу, разрешениях на сезонную работу, заявления, составленные с целью внесения записи в реестр и информацию старосты об отсутствии возможности удовлетворения кадровых потребностей на местном рынке труда.

Законом предусмотрено внесение платежа (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении трудоустроить иностранцев. «Это уменьшит злоупотребления и обеспечит финансовые поступления, которые будут использованы старостами для выполнения этой задачи. Это позволит более эффективно обслуживать заинтересованных лиц уездными управлениями труда. Планируется, что платеж, указанный в распоряжении, будет небольшим и составит 30 злотых », - отмечается в обосновании к решению.

Согласно закону, заявление могут не зарегистрировать, если управление признает, что оно было составлено ​​в корыстных целях или будет использовано иностранцем для других целей, чем выполнение работы для данного субъекта. Работу на основании заявления, зарегистрированного старостой, можно будет выполнять в течение шести месяцев в течение следующих 12 месяцев.

В 2016 году сотрудники Государственной инспекции труда провели более 4,2 тыс. проверок законности трудоустройства иностранцев. Проверено более 30 тыс. иностранцев из 115 стран. Наибольшую группу нелегально трудоустроенных иностранцев (более 84%) составляли граждане Украины.