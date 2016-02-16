Украинские заробитчане переводят домой больше денег, чем дают международные доноры – исследование

Это подтверждает исследование, проведенное в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ). Так, согласно результатам опроса, украинские трудовые мигранты перевели $2,8 млрд в как формальными, так и неформальными каналами. Дополнительные $100 млн поступили в Украину в натуральной форме (в виде продуктов, вещей, техники).

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"Это свидетельствует о том, что при условии эффективного управления, трудовая миграция и капитал, который она генерирует, могут способствовать гуманитарному, социальному, экономическому и культурному развитию Украины", – отметил глава представительства МОМ в Украине Манфред Профази.

Исследование также показало, что каждый пятый мигрант готов инвестировать в производительную деятельность в своей местной общине. Наиболее привлекательными сферами для потенциальных инвестиций являются строительство, туризм и розничная торговля.

При этом основной страной назначения для украинцев осталась Российская Федерация (30%). Для долгосрочных поездок работники выбирают Польшу (21%), Чехию (15%) и Италию (11%).

Опрос проводился в течение 2014-2015 годов. В целом опросили 20 951 домохозяйство по всей Украине, а также 1890 долгосрочных трудовых мигрантов в пунктах пересечения границы Украины.