В Днепре состоялись антитеррористические учения силовых ведомств

СБУ совместно с Нацгвардией и даже чиновниками освобождали заложников, осаждали террористов и искали мины. Обезвредили одновременно две диверсионные группы. По легенде, одна из них собиралась заминировать военную часть, полиция взяла ее в осаду при попытке прорваться сквозь оцепление.

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Вторая группа диверсантов захватила заложников на теплоэлектростанции. Террористов остановили быстро и без вреда для людей.

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Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб показал масштабные учения ВДВ.