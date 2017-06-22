В Днепре состоялись антитеррористические учения силовых ведомств

13:29, 22 июня 2017
Общество
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СБУ совместно с Нацгвардией и даже чиновниками освобождали заложников, осаждали террористов и искали мины.

Иллюстрация REUTERS

СБУ совместно с Нацгвардией и даже чиновниками освобождали заложников, осаждали террористов и искали мины. Обезвредили одновременно две диверсионные группы. По легенде, одна из них собиралась заминировать военную часть, полиция взяла ее в осаду при попытке прорваться сквозь оцепление.

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Вторая группа диверсантов захватила заложников на теплоэлектростанции. Террористов остановили быстро и без вреда для людей.

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Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб показал масштабные учения ВДВ.

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Теги: #антитеррористические учения#учения в Днепре