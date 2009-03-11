Проведение Дня Европы в Киеве - под угрозой срыва

Проведение традиционного Дня Европы в Киеве оказалось под угрозой срыва, поскольку ни столичная власть, ни Еврокомиссия пока не соглашаются финансировать мероприятие.

В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что отмена праздника в Киеве может нанести серьезный ущерб имиджу всей страны, пишет газета «Коммерсант» (№ 41 от 11 марта).

В Киевской горгосадминистрации изданию сообщили, что в предыдущие годы проведение Дня Европы финансировал Евросоюз, но в этот раз столичной мэрии сообщили, что средства должны быть выделены из киевского бюджета. В представительстве Еврокомиссии ситуацию комментировать отказались.

В то же время в Координационном бюро европейской и евроатлантической интеграции при Кабинете министров, также принимавшем участие в предварительных переговорах, подтвердили наличие определенных проблем. "Переговоры по спорному вопросу продолжаются. На этой неделе у нас будет встреча с руководством КГГА, на которой, я надеюсь, все спорные моменты будут решены",– заявил руководитель бюро Вадим ТРЮХАН.

Однако в КГГА официально подтвердили, что не намерены выделять средства для проведения праздника, отмечает газета. В аппарате заместителя председателя КГГА Сергея РУДЫКА, курирующего подготовку ко Дню Европы, отметили, что готовы взять на себя обеспечение организационных моментов – перекрыть улицы, организовать европейскую деревню и так далее. Но главным организатором празднования, который оплатит установку сцены, концерт и другие затратные мероприятия, считают здесь, должны быть структуры Евросоюза, пишет издание.

«Стоимость проведения Дня Европы в Киеве пока остается неизвестной, но из опыта прошлых лет можно предположить, что на это потребуется несколько сотен тысяч гривень. Стоит отметить, что в 2008 году значительный вклад в финансирование мероприятия внесли спонсоры, однако в этот раз вопрос их участия пока не ре шен», продолжает «Коммерсант».

"Текущая экономическая ситуация заставляет нас несколько корректировать планы. Что касается финансирования Дня Европы, то решение еще не принято", - заявила изданию пресс-секретарь компании СКМ ("Систем Кэпитал Менеджмент"), выделившей в 2008 году на организацию праздника 50 тыс. евро, Анна ТЕРЕХОВА.

Между тем, в других городах Украины, в частности в Тернополе, где в этом году также состоится День Европы, переговоры с Еврокомиссией проходят намного успешнее.

Справка УНИАН. Ежегодный День Европы проводится в Украине с 2003 года в третью субботу мая при поддержке МИДа и представительства Еврокомиссии в Украине. Главным городом, в котором проходят мероприятия, является Киев.

В последние годы Дни Европы проводятся также в других городах. В частности, в 2009 году празднование должно состояться в Тернополе, Кривом Роге, Полтаве, Симферополе, Луцке и Ивано-Франковске.