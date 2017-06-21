Шестерым причастным к "янтарной мафии" сообщили о подозрении - НАБУ

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник, 20 июня, сообщили о подозрении шести лицам, причастным к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины.

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В частности, одному из охранников народного депутата Бориса Розенблата сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

Другому охраннику нардепа Розенблата сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368, ч.2 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.369-2 УК Украины;

Также, помощнику-консультанту народного депутата Максима Полякова сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.

Трем представителям межфракционного объединения Верховной Рады Украины "Депутатский контроль" сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.28, ч.3 ст.369-2 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, отметили в НАБУ.

В НАБУ напомнили, что 19 июня были задержаны ряд лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при пособничестве народных депутатов Украины. Данная операция проводилась в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (США).