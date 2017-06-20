НАБУ и САП раскрыли впечатляющие детали "янтарной схемы" депутатов Розенблата и Полякова

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что народный депутат от «Народного фронта» Максим Поляков и народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Борислав Розенблат за получение неправомерной выгоды внесли в Верховную Раду законопроекты относительно добычи янтаря в интересах компании-нерезидента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Холодницкий сообщил на совместном с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником брифинге в Киеве.

«Детективами НАБУ под процессуальным руководством САП уже продолжительное время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, связанном с незаконной добычей янтаря», - сказал он.

По словам Холодницкого, во время этого следствия было установлено, что двое народных депутатов с целью получения неправомерной выгоды от представителя компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, воспользовались правом законодательной инициативы с целью «протащить через парламент» ряд изменений в законопроекты, которые должны улучшить условия хозяйствования для предприятия-заказчика при добыче янтаря и его реализации.

Также, по данным САП, эти депутаты предложили содействие путем воздействия на лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, то есть это в том числе Гослесагентство, для принятия ими необходимых решений для реализации предпринимательской цели.

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«Представитель предприятия-нерезидента в Украине обратилась к знакомым с целью налаживания добычи янтаря, предложив внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Последние устроили встречу представителя с главой секретариата межфракционного депутатского объединения «Депутатский контроль», который восхваляют многочисленными «надежными» отношениями с народным избранниками. Этот представитель обратился к члену указанного депутатского объединения, народному депутату Полякову для содействия в реализации указанных интересов путем использования законодательной инициативы», - добавил руководитель САП.

«Поляков, в свою очередь, привлек к указанной деятельности депутата Розенблата, поскольку последний является автором законопроекта, регламентирующего добычу и экспорт янтаря, поэтому без его активного участия достичь задуманного не было возможности», - отметил Холодницкий.

«За получение неправомерной выгоды Поляков и Розенблат внесли соответствующие поправки в законопроекты, были внесены соответствующие законопроекты по уменьшению рентной платы за добычу янтаря с 25% до 5%, освобождению от налогообложения до 2020 года предприятий, которые завозят технику для добычи янтаря. Также были некоторые изменения по оплате труда и др.», - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, в ГПУ направили документы о представлении на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

В свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уточнил, что это представление было подписано 19 июня и касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществления других действий, связанных с добычей янтаря.