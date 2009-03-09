Первый в России музей Гоголя откроется в Москве

Открытие первого в России музея Николая Гоголя на Никитском бульваре 27 марта в Москве станет одним из центральных мероприятий в рамках празднования 200-летия со дня рождения писателя, сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Худяков.

"Некоторое время назад создано новое государственное учреждение культуры - мемориальный музей и научная библиотека - Дом Гоголя", - пояснил он.

Худяков отметил, что работа по созданию экспозиции нового музея, которую формирует творческий коллектив во главе с членом московского Союза художников Леонтием Озерниковым, идет в настоящее время полным ходом.

"Для Москвы имя Гоголя имеет особое значение. С 30 лет Гоголь бывал и жил в столице, а с осени 1851 года обосновался в усадьбе Талызиных-Толстых, работая над вторым томом "Мертвых душ", - напомнил руководитель департамента.

РИА “Новости”