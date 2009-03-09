Ющенко посетил музей Тараса Шевченко «Дом на Приорке»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил в Киеве Мемориальный музей Тараса Шевченко «Дом на Приорке», который является филиалом Национального музея Тараса Шевченко, созданным 20 лет назад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, вместе с главой государства заведение посетили вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ.

После осмотра экспозиции В.ЮЩЕНКО оставил запись в книге почетных гостей музея. «Искренне благодарен работникам Музея за воссоздание и сохранение заветного уголка, где Кобзарь провел дни своего последнего пребывания на родной земле. Желаю всем хорошего здоровья, счастья, новых успехов в изучении и популяризации творчества великого поэта Украины», - написал Президент.