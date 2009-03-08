Мужчина расстрелял бывшую подругу, ее родителей и нового спутника

42-летний мужчина застрелил четырех человек в ресторане в Моравии. Как сообщили в чешской полиции, преступник вошел в ресторан и сразу открыл огонь, после чего попытался покончить с собой.

По данным чешского телеканала CTK, погибшие - 25-летняя женщина, предположительно бывшая подруга убийцы, ее родители и 30-летний мужчина. Все они скончались на месте: как сообщили в службе "скорой помощи", врачи, прибышие к ресторану через шесть минут после выстрелов, уже не могли помочь.

Убийца с тяжелым ранением в голову отправлен в больницу.