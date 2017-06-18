МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения Португалии, где бушует масштабный пожар

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения лесной местности в Португалии, где бушует масштабный пожар. Об этом Департамент консульской службы МИД сообщает в Facebook.

«В ночь с 17 на 18 июня в Педрогау Гранде (округ Лейрия) произошел крупный пожар, который, по состоянию на 18 июня, по данным госсекретаря по внутренним делам Ж.Гомеша, унес жизни 58 человек. Около 60 человек травмированы, 18 из которых в тяжелом состоянии были направлены в больницы гг. Коимбра, Порту и Лиссабон. Кроме того, зафиксировано значительное количество разрушенных домов в окрестных селах. Пожар продолжает распространяться, угрожая окружающим поселениям», - сказано в сообщении.

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В связи с этим Посольство Украины в Португальской Республике рекомендует воздержаться от посещения лесной местности в этом регионе до стабилизации ситуации.

Гражданам Украины, которые находятся в этом районе, дипломаты рекомендуют внимательно следить за сообщениями местных служб о развитии ситуации и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб.

Также консульская служба просит учитывать, что с наступлением лета по всей Португалии, особенно в лесистой местности в центральной и северной частях страны, из-за высоких температур существует повышенная вероятность возникновения пожаров. В этой связи дипломаты просят граждан быть осмотрительными, сообщать о возникновении пожаров или попадании в опасную ситуацию в первую очередь португальские пожарно-спасательные службы по номеру 112.

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В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Португальской Республике по телефону: +351920030432, адрес электронной почты emb_pt@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua

Ранее сообщалось, что во время масштабного лесного пожара, который бушует со вчерашнего дня в центральной Португалии и распространился на несколько населенных пунктов, погибли, по меньшей мере, 57 человек. Еще 59 человек получили травмы.

По данным Консульской службы МИД, украинцев среди пострадавших в результате пожара в Португалии нет.