На Каховском водохранилище ищут двух рыбаков

Около часа ночи 8 марта в МЧС поступила информация о том, что в Запорожской области 6 марта двое рыбаков из села Большая Знаменка Каменка-Днепровского района вышли в Каховское водохранилище на резиновой весельной лодке, и не вернулись.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, поиск людей ведут 6 спасателей МЧС на моторной лодке.