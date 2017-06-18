Противники Марша равенства намерены не допустить шествие ЛГБТКИ-сообщества в центре Киева

Противники Марша равенства, который проходит в рамках Международного Форума ЛГБТКИ "КиевПрайд-2017", намерены не допустить шествия ЛГБТКИ-сообщества в центре Киева (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные, квир - и интерсексуальные люди).

Как передает корреспондент УНИАН, в центре Киева усилены меры безопасности.

За соблюдением правопорядка наблюдают около 6 тысяч правоохранителей, и в частности с Национальной полиции и Национальной гвардии.

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Также, Владимирская улица перекрыта и оцеплена двойным кордоном правоохранителей со стороны улицы Богдана Хмельницкого, на перекрестке с бульваром Шевченко с обеих сторон, а также со стороны улицы Льва Толстого.

В нескольких местах установлены металлические рамки на вход. Правоохранители пропускают всех граждан, но тщательно досматривают личные вещи.

Марш ЛГБТКИ-сообщества должен от Дома учителя пройти мимо парка Шевченко и дойти до Площади Льва Толстого.

Противники марша с самого утра собравшись на Майдане независимости, пришли к парку Шевченко и стоят на проездной части напротив Киевского национального университета имени Шевченко.

Также они сожгли флаг ЛГБТКИ-сообщества в виде радуги. По их словам, сегодня в мире отмечают Международный день отца, и поэтому они считают проведение так называемого "Гей-парада" позором. Они заявляют, что пришли, чтобы защитить семью.

Націоналісти спалили веселковий прапор. Пообіцяли, що так буде зі всіма які побачать. #KyivPride2017pic.twitter.com/lbJBS5CKTV — Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) June 18, 2017

"Мы, украинские граждане. Именно мы определяем, какие правила и ценности будут господствовать на нашей земле", - заявили противники Марша равенства из громкоговорителя, который установлен на автомобиле.

"Событие, которое сегодня происходит, его пытаются назвать Маршем равенства. Что это за марш равенства, когда станции метро закрывают для всех, кроме гомосексуалистов, что это за марш равенства, когда въезд в центр Киева закрыт для всех, кроме гомосексуалистов и лесбиянок. Все, что сегодня происходит - это угроза равенства, это угроза демократии, это угроза правам людей, это угроза семье и христианским ценностям", - заявили противники шествия.

С группой лиц, которые сожгли флаг ЛГБТ в парке, правоохранители провели профилактическую беседу, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

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В то же время, участиники ЛГБТКИ-сообщества готовятся пройтись по центральным улицам Киева. Пока немногочисленное количество сторонников марша строят колонну возле Дома учителя. Некоторые из них держат плакаты, на которых написано "Требую легализации однополых браков", "Права моего ребенка - самое лучшее для страны", "Страна для всех. Семья для всех. Образование для всех. Работа для всех", "Все разные равные", "Права ЛГБТКИ = права человека" и другие.

За маршем будут наблюдать различные правозащитные организации, среди которых представители Amnesty International пройдутся колонной за участниками Марша равенства.