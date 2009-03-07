Харьковская область получила еще и проблемы с теплом и водой

В Харьковской области в результате порывов на линиях электросетей по состоянию на 9.00 7 марта возникли проблемы с предоставлением коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению в Харьковском районе и с. Августовское Валковского района.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ОГА Андрея БЕСАРАБА.

Без отопления остались 24 жилых дома, школа, детсад в с. Покотиловка, школы в селах Лукъянцы и Борисовка, школа, детсад, областная психиатрическая больница в селе Стрилече.

В Августовском не работает котельная, без отопления остается одна школа. Кроме того, было остановлено централизованное водоснабжение в Покотиловке.

По уточненной информации управления топливно-энергетического комплекса ОГА, в связи с резким ухудшением погодных условий сегодня ночью (сильное обледенение линий электропередач) произошли многочисленные обрывы проводов и массовое отключение потребителей от электроснабжения.

До утра 7 марта по области было отключено 16 линий электропередач, 232 электрические подстанции, а также полностью или частично обесточены 35 населенных пунктов. В результате ненастья больше всего пострадали Змиевский, Богодуховский, Золочевский, Шевченковский, Дергачевский и Харьковский районы области.

На середину дня практически все восстановительные работы, которые проводятся силами «Харьковоблэнерго» (41 аварийная бригада) были завершены. Сейчас электроснабжение Харьковской области осуществляется в штатном режиме.