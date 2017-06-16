СБУ перекрыла канал выпуска и сбыта некачественного алкоголя по всей территории Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 20 членов организованной группировки, которая наладила производство и сбыт некачественного алкоголя по всей территории Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники были задержаны во время одновременной операции в Киевской, Житомирской, Запорожской, Ривненской, Луганской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Сотрудники СБУ установили, что контрафактная продукция транспортировалась дельцами через легальную логистическую компанию и реализовывалась с поддельным акцизными марками или без них оптовым и розничным торговцам. По информации спецслужбы, в регионах подпольный бизнес «крышевали» отдельные представители местной власти и правоохранительных органов.

В Херсоне правоохранители обнаружили склады с фальсифицированной продукцией и оборудование для розлива и фасовки контрафакта. Во время обысков оперативники СБУ обнаружили продукцию более чем на 5 млн грн. По заключению экспертов, изъятая алкогольная продукция изготовлена из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья граждан.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса ("незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров").

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.