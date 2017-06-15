МИД требует, чтобы оккупационная власть Крыма позволила политзаключенному Чийгозу увидеться с больной матерью

В Министерстве иностранных дел Украины требуют от оккупационной власти Крыма разрешить арестованному заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу повидаться с матерью, которая находится при смерти. Об этом написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Читайте такжеЧийгозу отказали в изменении меры пресечения на домашний арест – адвокат"Требуем от оккупационной власти АРК позволить политзаключенному А.Чийгозу увидеться с матерью, которая при смерти", - отметила она.

Беца напомнила, что более двух лет Чийгоз находится в тюрьме по политическим мотивам.

"Он имеет право увидеть больную мать", - подчеркнула представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности из партии «Русское единство». Оккупационная власть в Крыму обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – относительно Чийгоза, и отдельно в отношении других фигурантов процесса – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.