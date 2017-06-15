Смерть организатора избиения Чорновол: в ГПУ рассказали, что попало на камеры наблюдения

Найденный повешенным в Киевском изоляторе временного содержания заключенный Олег Нетребко, который является ключевым свидетелем в деле о нападении в 2013 году на активистку, а ныне народного депутата Украины Татьяну Чорновол, был склонен к самоубийству.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Свирец.

В частности, он опроверг заявление Чорновол о том, что Нетребко довели до самоубийства. «Это мнение госпожи Чорновол. Если бы к нему применялись неразрешенные методы следствия или давление, или побои... но никакие телесные повреждения на нем не обнаружены - ни при жизни, ни после смерти. Кроме странгуляционной борозды на шее, на нем ничего не обнаружено: ни следов борьбы, ни следов насилия», - сказал Свирец.

«Видео с камер наблюдения четко показывает, что двое сокамерников спят. Он один проснулся, походил, потом лег, потом снова встал, взял простыню подошел к двери санузла и в щель дверной петли завязал узел, а затем сделал петлю и покончил жизнь самоубийством", - добавил представитель ГПУ.

По его словам, сокамерники Нетребко проснулись через полчаса после его самоубийства. «Дежурный заглянул в смотровое окошко, позвал Нетребко, тот не отозвался. Тогда дежурный разбудил сокамерника, после этого в камеру вошли работники изолятора временного содержания, включили свет и увидели, что он висит на простыне", - сообщил подробности инцидента Свирец.

Также он добавил, что в деле Нетребко есть примечание о том, что он "склонен к самоубийству". "Несколько дней назад его возили на психиатрическую экспертизу, это было 13 июня. И в его личном деле есть примечание: "склонен к самоубийству", - отметил Свирец.

Он напомнил, что начата служебная проверка в отношении сотрудников изолятора временного содержания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, в прокуратуре сообщили о смерти в Киевском изоляторе временного содержания заключенного Нетребко.

По данным прокуратуры, тело заключенного без признаков жизни было обнаружено около 04.00 работниками спецучреждения. «По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии или путем повешения на простыне», - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что эксперты не обнаружили на теле заключенного признаков насильственной смерти.

По факту смерти Нетребко полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Чорновол убеждена, что Нетребко, который является ключевым свидетелем по делу о нападении на нее в 2013 году, довели до самоубийства.

Журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря 2013 года на Бориспольской трассе под Киевом. Она ехала в своем автомобиле, когда ее "подрезал" неизвестный автомобиль. Из машины вышли несколько мужчин, вытащили Чорновол из салона, избили, а затем бросили в кювет.