Житомирские пограничники в субботу проведут показ техники

Житомирские пограничники в субботу, 17 июня, проведут показ техники.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Житомирского пограничного отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук.

По его словам, 17 июня Житомирский пограничный отряд приглашает житомирян и гостей города на концерт по случаю Дня своего основания.

«17 июня, накануне празднования Дня создания Житомирского пограничного отряда, в Житомирском городском парке культуры и отдыха имени Гагарина на летней концертной сцене «Ракушка» состоится торжественный концерт коллектива Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины. Также будет показ техники и угощение кашей из полевой кухни», - сказал Шахрайчук.

Читайте такжеВ Житомире пограничники провели мероприятие по чествованию погибших в АТО коллег

Справка. Житомирский пограничный отряд охраняет участок с Республикой Беларусь. Общая протяженность государственной границы – 405,0 км: сухопутный участок – 395,5 км, речная – 9,5 км.

Общая протяженность охраняемого участка зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения населения: по линии государственной границы 148,5 км, по тыловой грани - 142,7 км.

Контролируемых пограничных районов – 5 (Иванковский, Полесский, Овруцкий, Народицкий, Олевский).