ВМС Украины начали переход на новую систему питания

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины переходят на систему питания по стандартам НАТО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

С 14 июня новая система успешно введена в Западной военно-морской базе ВМС (Одесса), которая осуществляет обеспечение подразделений, кораблей и катеров национального флота.

Эта система предусматривает продовольственное обеспечение с применением каталога продуктов питания, согласно договорам, заключенным департаментом государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины.

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«Новый подход к системе питания позволил значительно расширить ассортимент продовольственных продуктов и разнообразить меню. Теперь каждый военнослужащий самостоятельно может выбирать приготовленные штатными работниками военной части блюда, а на десерт - фрукты и сладости, что за организацией очень напоминает систему питания «шведский стол», - сказал начальник продовольственной службы тыла командования ВМС ВС Украины полковник Александр Кустанович.

Отмечается, что в данной воинской части Министерства обороны Украины проведен текущий ремонт объектов продовольственной службы, закуплены и установлены новые современные образцы холодильного, технологического, механического и другого кухонного оборудования.

Как подчеркнули в пресс-центре, вскоре новая система питания охватит и другие подразделения украинских ВМС.