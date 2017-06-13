СМИ назвали лучшие научно-фантастические сериалы (видео)
В основе рейтинга - оценки в рецензиях на сайте Metacritic.
Американский сайт Metacritic, который собирает рецензии на фильмы, определил лучшие, по мнению критиков, научно-фантастические сериалы. Список приводит Business Insider.
Читайте также"Не Лободой единой": в России ответили СБУ, опубликовав список звездных гастролеров из УкраиныРейтинг основывается на оценках кинокритиков и зрителей. Среди претендентов не рассматривались снятые по комиксам супергеройские ленты. Также в списке нет более старых сериалов, например, оригинального "Стар Трека" или "Доктора Кто".
1 "Звездный крейсер Галактика" (2004-2009), 4 сезона
2 "Остаться в живых" (Lost) (2004-2010), 6 сезонов
3 "Доктор Кто" (2005-), 10 сезонов
4 "Черное зеркало" (2011-), 3 сезона
5 "Люди" (2015-), 2 сезона
6 "Очень странные вещи" (2016-), 1 сезон
7 "Темное дитя" (2013-2017), 5 сезонов
8 "Мир дикого Запада" (2016-), 1 сезон
9 "Футурама" (1999-2013), 10 сезонов
10 "Грань" (2008-2013), 5 сезонов