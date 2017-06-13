Scooter едет с концертом в оккупированный Крым

12:48, 13 июня 2017
Общество
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Scooter даст концерт в Балаклаве 4 августа.

Scooter собрался с концертом в Крым / twitter.com/FeyginMark

Этим летом немецкий музыкальный коллектив Scooter выступит в оккупированном Россией Крыму. Об этом в Twitter пишет российский адвокат Марк Фейгин, добавляя фото афиши.

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Из афиши видно, что Scooter 4 августа в Балаклаве будет давать концерт.

"Прилетел в Крым. Завтра суд над моим подзащитным Ильей Умеровым. Здесь, смотрю, концерты", - написал Фейгин.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, группа Anacondaz, которая примет участие в музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве, выступал в Крыму в 2015 году.

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Теги: #концерт Scooter в Крыму