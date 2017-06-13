Scooter едет с концертом в оккупированный Крым
Scooter даст концерт в Балаклаве 4 августа.
Этим летом немецкий музыкальный коллектив Scooter выступит в оккупированном Россией Крыму. Об этом в Twitter пишет российский адвокат Марк Фейгин, добавляя фото афиши.
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Из афиши видно, что Scooter 4 августа в Балаклаве будет давать концерт.
"Прилетел в Крым. Завтра суд над моим подзащитным Ильей Умеровым. Здесь, смотрю, концерты", - написал Фейгин.
Прилетел в Крым. Завтра суд по моему подзащитному Ильми Умерову. Здесь, смотрю, концерты. pic.twitter.com/qupHqTrMLt— Mark Feygin (@FeyginMark) June 13, 2017
Как сообщал УНИАН-Таблоид, группа Anacondaz, которая примет участие в музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве, выступал в Крыму в 2015 году.