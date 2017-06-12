Один из участников Atlas Weekend выступал в Крыму

Группа Anacondaz, которая примет участие в музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве, выступала в Крыму в 2015 году. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

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В частности, о выступлении певцов на севастопольском заводе Маяк 16 мая 2015 года было анонсировано на странице "СТАНЦИЯ-М".

Эта группа намерена выступать на фестивале Atlas Weekend, который будет проходить с 28 июня по 2 июля в столице Украины.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, группа "Крематорий" не сможет выступить на фестивале Atlas Weekend из-за запрета въезда на территорию Украины. Запрет связан с незаконным посещением музыкантами оккупированного Крыма.