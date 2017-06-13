На Львовщине задержали главного редактора интернет-издания за вымогательство взятки

Во Львовской области разоблачен и задержан главный редактор одного из интернет-изданий, сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что он, будучи также главой одной из общественных организаций, требовал от руководителя филиала госпредприятия 500 долларов - во столько злоумышленник оценил прекращение журналистского расследования и непубликацию информации о чиновнике в интернет-издании.

Читайте такжеВ Одессе следователь полиции за $6500 хотел закрыть глаза на смертельное ДТП

"Сумму в гривневом эквиваленте главный редактор получил на банковскую карточку, после чего сообщил должностному лицу, что подготовку материала "заказали" конкуренты для его увольнения с должности. Сотрудники спецслужбы задержали главного редактора, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после заседания совета общественной организации. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия", - сообщают в спецслужбе.