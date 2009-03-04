Ющенко договорился с судьями

Рабочая группа судей должна подготовить предложения в законопроекты относительно статуса судей и о судоустройстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК на брифинге, информируя об итогах совещания у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросам дальнейшего проведения реформы судебной системы в Украине.

В частности, Н.ОНИЩУК сообщил, что в ходе встречи было принято решение о создании рабочей группы, которая обобщит предложения и рекомендации участников сегодняшнего совещания. Эти предложения должны быть переданы Президентом в Верховную Раду для доработки принятых в первом чтении законопроектов «О статусе судей», «О судоустройстве Украины» или могут стать предметом самостоятельных законодательных инициатив.

По словам Н.ОНИЩУКА, рабочая группа должна наработать отмеченные выше предложения в течение 2-3 недель.

Он сообщил, что в состав рабочей группы войдут представители разных судов, в том числе высших административного, хозяйственного и Верховного суда, а также представители Высшего совета юстиции и Квалификационной комиссии судей.

Как сообщал УНИАН, принять участие в сегодняшнем совещании у Президента были приглашены Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК, а также председатель Верховного Суда Василий ОНОПЕНКО, председатель Совета судей Петр ПИЛИПЧУК и корпус председателей апелляционных судов Украины.