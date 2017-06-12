Чичерина в Донецке воспела террористов батальона "Спарта" (видео)

Российская рок-певица Юлия Чичерина снова дала концерт в оккупированном Донецке. Об этом сообщает один из ресурсов боевиков.

Она общалась за сценой с поклонниками, фотографировалась с ними и раздавала автографы. Чичерина по традиции приехала со своим псом Рексом.

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На донецкой сцене российская певица впервые представила публике свою новую песню "Моя Спарта", посвященную террористам из батальона "Спарта". Концерт продолжался более двух часов.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, российская певица Юлия Чичерина выпустила клип под названием "Рвать", посвященный боевикам "Л/ДНР".