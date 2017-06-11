В аэропорту Брюсселя для "безвизовых" украинцев открыли 4 окна: не задали ни одного вопроса

В бельгийском аэропорту Завентем для прохождения границы украинцами, которые впервые путешествуют с биометрическими паспортами без виз, открыли четыре отдельных окна. Им не задали ни одного вопроса.

Об этом после прибытия и прохождения паспортного контроля журналистам сообщили владельцы биометрических паспортов. "Ничего не спрашивали. Они даже выделили четыре окошка только для Украины - впервые такое вижу", - рассказал Артур из Киева.

Людмила Берестова из Киева подтверждает его слова: "У нас очень хорошие впечатления. Нас очень хорошо приняли, ничего не спрашивали, посмотрели паспорт, поставили отметку и пожелали хорошего дня".

Свой выбор полететь именно в Брюссель она объяснила тем, что "хотелось посмотреть город, в котором было принято такое историческое решение".

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Другой путешественник, Максим Станкевич сказал, что "счастлив иметь такой шанс". "Я очень рад, что это произошло, и что сегодня мы имеем такую возможность приехать сюда, обычные люди, студенты. Я благодарю Европейскому Союзу, Европейскому парламенту, европейцам за то, что поверили в нас, дали нам возможность сделать шаг вперед. Для нас это важно. Такое изменение позволит чувствовать свободнее, свободными в целом и свободными внутри. Это очень серьезный шаг к евроинтеграции", - убежден он.

Для туристов, которые прибыли в Брюссель на один день, выделили четыре автобуса. Сначала они посетят развлекательный комплекс Атомиум, потом музей Европейского парламента и совершат экскурсию в старый город.