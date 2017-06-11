Ситуация на границе в первые часы безвиза (фоторепортаж)

Почти 600 граждан Украины пересекли границы стран-членов Европейского Союза в первые часы действия безвизового режима.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.

«Уже в ночь с 10 на 11 июня граждане Украины начали пересекать границу в рамках безвизового режима со странами Европы. Как уже сообщалось, почти 600 украинцев, которые имеют биометрические паспорта, сотрудники Госпогранслужбы оформили в пунктах пропуска на границе с ЕС и в аэропортах, откуда отправляются рейсы в европейские страны», - заявили пограничники.

В ведомстве напомнили, что безвизовый режим позволяет гражданам Украины находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Также пограничники призвали украинцев помнить о требованиях, которые необходимо соблюдать при пересечении границы несовершеннолетними гражданами Украины. В частности, дети от 16 лет и старше имеют право путешествовать в Европу без виз самостоятельно, до 16 лет - могут выезжать за пределы Украины только в сопровождении обоих родителей или одного из родителей или с доверенным лицом, имея при себе нотариально заверенное согласие. Если один из родителей живет за границей, то согласие заверяют в консульских учреждениях МИД Украины.