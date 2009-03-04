НБУ не будет продавать валюту по курсу интервенций банкам-спекулянтам

14:08, 04 марта 2009
Общество
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Телеграмма Нацбанка

Национальный банк Украины будет ежедневно предоставлять банкам информацию о средневзвешенном курсе валют и рекомендует использовать его как ориентир в работе.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №13-411/1315-3189 от 4 марта т.г., текст которой имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно предоставленной информации, параллельно с официальными курсами гривни к банковским металлам, которые устанавливаются на следующий день, справочно будет предоставляться информация относительно курсов и объемов купли-продажи доллара США, евро, английских фунтов стерлингов и российских рублей на межбанковском валютном рынке Украины за текущий день.

«Обращаем внимание руководителей банков, что указанные средневзвешенные курсы необходимо довести до дилеров банков для использования в работе как ориентира при осуществлении операций по купле-продаже иностранной валюты и для применения банком на межбанковском валютном рынке (включая внутренние операции банка с клиентами) соответствующей стоимости иностранной валюты», - говорится в телеграмме Нацбанка.

Ранее Нацбанк Украины заявлял, что при интервенциях не будет реализовывать валюту тем банкам, которые будут продавать свою валюту по завышенному, спекулятивному курсу.

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