"Прощай, немытая Московия!": как соцсети отреагировали на безвиз Украины с ЕС
Украинцы радуются возможности ездить в Европу без виз.
Украинцы в соцсетях радуются украинскому безвизовому режиму с Европейским Союзом, который вступил в силу в ночь на 11 июня.
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Пользователи делятся своими эмоциями и впечатлениями на страницах в Facebook, Twitter и ВКонтакте:
Сподіваюсь, "залізна завіса" впала назавжди— Чорні черешні (@Cherries_UP) June 10, 2017
З #безвіз'ом тебе, Україно pic.twitter.com/szVlW288xF
Запрацювало!!!— European Pravda (@EuropeanPravda) June 10, 2017
Перші країни відкрили #безвіз для України, інші - "на підході".
https://t.co/ewTjslQWK2pic.twitter.com/lhuC4ACPgk
Перші повідомлення консулів з пунктів пропуску:українці #безвіз перетин кордон ЄС. #КонсулПоручhttps://t.co/yscXSN7gcXpic.twitter.com/N8t3KcaXVd— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 10, 2017
Прощай, немытая Московия! З початком безвізу, українці, з поверненням у рідну, європейську хату! https://t.co/FSj5H1PFKg#Порошенко#безвиз— djoel (@djoeldd) June 10, 2017
#БезВиз— Mustafa Nayyem (@mefimus) June 10, 2017
1993-й год - ребята в желто-голубых (!) костюмах шагают по виртуальной Красной площади, призывая Go... https://t.co/zWjkVlJRwZ
Поздравляю всех с #безвиз . Это действительно очень-очень круто. Сигнал всему миру, что Украина - европейское государство.— Новости Даунбасса (@daunbass) June 10, 2017