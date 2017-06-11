"Прощай, немытая Московия!": как соцсети отреагировали на безвиз Украины с ЕС

Украинцы в соцсетях радуются украинскому безвизовому режиму с Европейским Союзом, который вступил в силу в ночь на 11 июня.

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Пользователи делятся своими эмоциями и впечатлениями на страницах в Facebook, Twitter и ВКонтакте:

#БезВиз



1993-й год - ребята в желто-голубых (!) костюмах шагают по виртуальной Красной площади, призывая Go... https://t.co/zWjkVlJRwZ — Mustafa Nayyem (@mefimus) June 10, 2017