"Прощай, немытая Московия!": как соцсети отреагировали на безвиз Украины с ЕС

04:08, 11 июня 2017
Общество
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Украинцы радуются возможности ездить в Европу без виз.

Безвиз для украинцев вступил в силу в ночь на 11 июня

Украинцы в соцсетях радуются украинскому безвизовому режиму с Европейским Союзом, который вступил в силу в ночь на 11 июня.

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Новость в сюжете: Годовщина безвиза Украины с ЕС
Теги: #безвиз вступил в силу#безвиз Украины с ЕС