Хорошковский отказался от водки

В октябре 2006 года Группа компаний «Союз Виктан», зарегистрированная в Швейцарии, провела частное размещение акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на встрече с журналистами председатель Совета директоров Андрей ОХЛОПКОВ.

По его словам, акции были приобретены синдикатом ведущих западных инвестиционных фондов и банков.

В результате размещения произвошли изменения в составе акционеров группы компаний "Союз Виктан». В частности, отмечается, что Валерий ХОРОШКОВСКИЙ полностью реализовал свой пакет акций и на сегодня уже не является акционером Группы компаний "Союз Виктан".

Объем сделки, размер пакета и стоимость акций компания не разглашает.

Справка УНИАН. Группа компаний «Союз-Виктан» - один из крупнейших производителей алкогольных напитков в СНГ. В 2005 году компания произвела 10 млн. 82 тыс. дал ликероводочной продукции, рост производства составил 142,16%, по сравнению с 2004 годом. Объем продаж группы компаний «Союз-Виктан» в 2005 году составил 420 млн. долларов США.

Производственные мощности компании: заводы ЛВИ в г. Симферополь (Крым) и в г. Руза (Московская обл.), а также завод марочных вин и коньяков «Коктебель» (Крым).