На Донбассе после обстрела эвакуируют насосную станцию

Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановилась из-за утреннего обстрела, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в "Твиттере".

Читайте такжеБоевики обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода"В 7:30 в результате обстрелов была остановлена насосная станция ​​первого подъема Южнодонбасского водопровода. Проводится эвакуация персонала", - говорится в сообщении.

"Если обстрелы продолжатся, без воды могут остаться Красноармейский, Волновахский, Добропольский районы и Мариуполь", - отметили в ведомстве.