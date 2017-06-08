На Донбассе после обстрела эвакуируют насосную станцию
09:13, 08 июня 2017Война
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Насосная станция остановила работу, в результате чего без воды может остаться Мариуполь и еще три района Донецкой области.
Со станции эвакуируют персонал \ УНИАН
Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановилась из-за утреннего обстрела, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в "Твиттере".
Читайте такжеБоевики обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода"В 7:30 в результате обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Проводится эвакуация персонала", - говорится в сообщении.
"Если обстрелы продолжатся, без воды могут остаться Красноармейский, Волновахский, Добропольский районы и Мариуполь", - отметили в ведомстве.
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